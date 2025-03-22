По мнению полковника запаса ВСУ, летчика-инструктора, военного эксперта Романа Свитана, которую он высказал 24 Каналу, ВСУ должны расширять свое присутствие на других российских территориях, кроме Курской и Белгородской областей. Тем временем российские военкоры паникуют из-за того, что российской армии не удастся выбить украинских военных из Белгородской области.

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Операцию следует проводить и по третьему направлению

Свитан отметил, что очень важно, что на одиннадцатый год войны во время слома архитектуры войны создался наконец Северный фронт.

Также принципиальное значение имеет создание трансграничной зону безопасности. Сейчас граница между Украиной и Россией составляет примерно 600 километров, если смотреть по прямой, – от Беларуси до Оскола. Эту линию границы, по его мнению, должны оборонять не пограничники, а Вооруженные Силы Украины.

Лучше создавать буферную зону на российской территории, так, как аналогично была создана такая зона на Курском направлении,

– отметил военный эксперт.

Однако, по словам полковника ВСУ в запасе, на Курщине украинские силы задержались в наступательной позиции на 1 – 1,5 месяца, а нужно было еще в январе – феврале отходить в оборону и расположиться на высотах от Теткино до Суджи.

Поэтому действия украинских войск на Белгородщине – это создание следующей буферной зоны на украино-российской границе.

Это правильный шаг со стороны украинских сил, учитывая географию местности. Зайдя на несколько километров вглубь Белгородской области можем улучшить наше оборонительное состояние,

– подчеркнул он.

Поэтому сейчас, как отметил военный эксперт, одна из задач закрепиться и этой территории и начать создавать зону безопасности, уничтожая российские военные объекты на глубине 15 – 25 километров – в радиусе работы армейской артиллерии. А потом россияне сами ее "денацифицируют".

Российские власти уже приняли решение вывозить оттуда мирное население, и после этого начнет КАБами отрабатывать населенные пункты, которые расположены на том направлении.

Когда россияне рисовали основную задачу так называемой "СВО" – "денацификация" и "демилитаризация", то не думали, что украинские силы начнут его выполнять на российской территории,

– подчеркнул Роман Свитан.

Такую же операцию, по мнению полковника ВСУ в запасе, следует проводить по третьему направлению – Чернигов – Брянская область в сторону Клинцов и трубы нефтепровода "Дружба", в районе линейно-производственной диспетчерской станции "Унеча".

Отметим, что аналитики Института изучения войны (ISW) ссылкой на российских военкоров отметили, что ВСУ продвинулись на юго-запад от Демидовки Белгородской области. Сообщалось, что небольшие группы украинской пехоты атакуют вблизи Демидовки, Графовки (к юго-востоку от Демидовки) и Прилесья.