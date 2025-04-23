Минус ПТРК "Корнет" и станция разведки: ВСУ показали боевую работу в Часовом Яру

Силы обороны Украины продолжают сдерживать врага на линии фронта. В частности, защитники устраивают оккупантам "горячие встречи" с помощью FPV-дронов в Донецкой области.

О результатах работы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады рассказали в ОСУВ "Хортица" 23 апреля, передает 24 Канал. Воины уничтожили российские средства наблюдения и связи, противотанковой обороны и укрытия с личным составом.

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Какие потери понес враг

В результате успешных действий украинских штурмовиков противник потерял критически важные элементы для ведения боевых действий и наблюдения за ВСУ, в частности:

противотанковый ракетный комплекс "Корнет";

камеру дальнего наблюдения;

портативную станцию наземной разведки "Кредо-М1";

антенны и коммуникационное оборудование;

укрытие вместе с личным составом.

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Ежедневная боевая работа – без иллюзий, без компромиссов,

– отметили в ОСУВ "Хортица".

Напомним, ранее военные предположили, что россияне пытаются достичь границы Донецкой и Днепропетровской областей до 9 мая. В частности, атаки продолжаются на Покровском направлении в районах Елизаветовки, Миролюбовки, Котлиного, Удачного, Троицкого, Алексеевки, Лысовки, Новосергиевки, Новоалександровки и Андреевки.