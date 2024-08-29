Россияне контролируют примерно 40% города: в ВСУ рассказали о ситуации в Часовом Яру

Россия продолжает пытаться захватить Часов Яр в Донецкой области. Сейчас она контролирует примерно 40% города.

Он уже полностью разрушен. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин, пишет 24 Канал.

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Россия хочет получить тактическое преимущество

В случае захвата всего Часового Яра российская армия сможет получить тактическое преимущество на высоте, которая расположена над Константиновкой, Дружковкой, Краматорском. Завладеет она, конечно, и логистическим путем между ними в таком случае.

На данный момент враг контролирует ту часть города, которая находится до "Канала" (микрорайон города – 24 Канал). Это примерно 40% города,

– сообщил Полюхин.

Он добавил, что в город уже разбит.

"Враг оставляет один по себе след, как при оккупации Авдеевки и Бахмута. Это просто руины. Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все, что находится у него на пути", – заметил представитель 24 ОМБр.