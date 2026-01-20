Позиции Кадырова резко ослабевают: политолог спрогнозировал интересные события в Чечне в ближайшее время

Судя по последним событиям, позиции клана Кадырова в Чечне ослабевают. Рамзан Кадыров хотел бы, чтобы его сыновья стали преемниками, но все может развиться совсем по-другому.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог, председатель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, прокомментировав слухи, что в Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. На фоне этого один из его сыновей неожиданно попал в ДТП. Были разговоры, что это произошло не случайно.

Какова ситуация в Чечне?

По мнению политолога, позиции клана Кадырова в Чечне начинают ослабевать. А в регионе есть более лояльные к Кремлю кланы, которые хотели бы захватить власть в случае смерти Кадырова. В частности клан тамошнего генерала Апти Алаудинова.

Некоторые игроки выжидали много лет. И может начаться хаос. Это будет абсолютно логичное развитие событий. Это шанс для чеченского народа. Но делаю ставку на войну кланов за ресурс, который предоставляют из Москвы,

– сказал Чаленко.

Обратите внимание! По данным СМИ, 16 января младший сын Кадырова 18-летний Адам попал в аварию. Была информация, что врачам угрожали, чтобы не было никакого слива информации. Потом сообщали, что он пришел в себя.

Ситуация в Чечне: кратко