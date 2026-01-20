Позиции Кадырова резко ослабевают: политолог спрогнозировал интересные события в Чечне в ближайшее время
- Позиции клана Кадырова в Чечне ослабевают. События могут дальше развиваться по-разному.
- Политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко прокомментировал ситуацию в Чечне.
Судя по последним событиям, позиции клана Кадырова в Чечне ослабевают. Рамзан Кадыров хотел бы, чтобы его сыновья стали преемниками, но все может развиться совсем по-другому.
Об этом 24 Каналу рассказал политолог, председатель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко, прокомментировав слухи, что в Рамзана Кадырова серьезные проблемы со здоровьем. На фоне этого один из его сыновей неожиданно попал в ДТП. Были разговоры, что это произошло не случайно.
Какова ситуация в Чечне?
По мнению политолога, позиции клана Кадырова в Чечне начинают ослабевать. А в регионе есть более лояльные к Кремлю кланы, которые хотели бы захватить власть в случае смерти Кадырова. В частности клан тамошнего генерала Апти Алаудинова.
Некоторые игроки выжидали много лет. И может начаться хаос. Это будет абсолютно логичное развитие событий. Это шанс для чеченского народа. Но делаю ставку на войну кланов за ресурс, который предоставляют из Москвы,
– сказал Чаленко.
Обратите внимание! По данным СМИ, 16 января младший сын Кадырова 18-летний Адам попал в аварию. Была информация, что врачам угрожали, чтобы не было никакого слива информации. Потом сообщали, что он пришел в себя.
Ситуация в Чечне: кратко
- Источники в ГУР сообщали, что недавно у Рамзана Кадырова отказали почки. Он находился на процедуре диализа, но врачи не давали никаких прогнозов. Об этом стало известно 11 января.
- Президент Международного института исследований безопасности Алексей Буряченко считает, что Путин будет заинтересован, чтобы сохранить клан Кадыровых у власти в Чечне. Новый ставленник принесет новую волну террора в Чечне.