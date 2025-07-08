Об этом 24 Каналу рассказал офицер артиллерии 4 бригады НГУ "Рубеж" Владимир Назаренко, заметив, что его собратья участвуют в боях на разных участках Донецкой области. Враг постоянно давит на этих направлениях.

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Что известно о боях в Донецкой области

Как отметил военный, тактика врага по всему Востоку примерно одинакова. Преимущественно они пытаются пролезать вперед мелкими группами.

Все поля покрыты растительностью. И вот по этим кустам, траве враг пробует по одному, по двое, по трое маскироваться и фактически идти вперед. В большинстве случаев благодаря работе наших беспилотников эти группы обнаруживаем и уничтожаем. Работает также и артиллерия, и минометы,

– отметил Назаренко.

Конечно, бывают случаи и стрелковых боев. Недавно бойцы бригады "Рубеж" так уничтожали оккупантов. Также иногда россияне штурмуют на технике. А параллельно продолжаются постоянные вражеские обстрелы из артиллерии, удары КАБами и т.д.

К сожалению, их очень много. Мы ежедневно видим потери оккупантов. Это – 1000-2000 убитых и раненых. Сложность ситуации заключается в том, что такое давление постоянное. Таким образом враг пытается продвигаться,

– рассказал военный.

Добавим, по состоянию на 8 июля Россия потеряла более 1 028 610 личного состава. Также наши защитники уничтожили 10995 вражеских танков, 22967 боевых бронированных машин, 30034 артиллерийских систем и т.д.