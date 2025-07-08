Про це 24 Каналу розповів офіцер артилерії 4 бригади НГУ "Рубіж" Володимир Назаренко, зауваживши, що його побратими беруть участь в боях на різних ділянках Донецької області. Ворог постійно тисне на цих напрямках.

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Що відомо про бої на Донеччині

Як наголосив військовий, тактика ворога по всьому сходу приблизно однакова. Переважно вони намагаються пролізати вперед дрібними групами.

Усі поля покриті рослинністю. І ось по цих кущах, траві ворог пробує по одному, по двоє, по троє маскуватися та фактично йти вперед. У більшості випадків завдяки роботі наших безпілотників ці групи виявляємо та знищуємо. Працює також і артилерія, і міномети,

– зазначив Назаренко.

Звісно, бувають випадки і стрілецьких боїв. Нещодавно бійці бригади "Рубіж" так знищували окупантів. Також іноді росіяни штурмують на техніці. А паралельно тривають постійні ворожі обстріли з артилерії, удари КАБами тощо.

На жаль, їх дуже багато. Ми щодня бачимо втрати окупантів. Це – 1000-2000 вбитих та поранених. Складність ситуації полягає в тому, що такий тиск постійний. У такий спосіб ворог пробує просуватися,

– розповів військовий.

Додамо, станом на 8 липня Росія втратила понад 1 028 610 особового складу. Також наші захисники знищили 10995 ворожих танків, 22967 бойових броньованих машин, 30034 артилерійських систем тощо.