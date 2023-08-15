Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что террористические атаки России бессмысленны, но не менее убийственные.

Читайте также В Харьковской области объявили обязательную эвакуацию из Купянского района: перечень городов и сел

Так, россияне нанесли танковый удар по Казачьей Лопани, в результате чего был разбит дом и убит человек – 33-летний мужчина. Кроме того, пострадали еще четверо жителей.

Другое направление вражеских обстрелов – неподалеку от Волчанска. В деревне Бугаевка пострадали женщина и ее 14-летний внук, которые как раз находились на улице.

Какой район страдает больше всего

Россияне сосредоточили удар на Купянщине. Под постоянными обстрелами находятся Купянск-Узловой, Ковшаровка, Кругляковка. Враг накрывает их, в частности, авиаударами.

После последних обстрелов увеличилось количество людей, готовых эвакуироваться. Люди выезжают целыми семьями – в этом им помогают волонтеры, часто рискующие собственной жизнью.

"Ребенка спасаем. Не хочется [ехать], я сирота, этот дом для меня – все. Но ребенок – это важно", – сказала одна из эвакуированных женщин.

Обратите внимание! Учитывая обострение ситуации, в Купянском районе объявили обязательную эвакуацию. Речь идет о 37 населенных пунктах.

Что происходит на Купянском направлении: последние новости