Российские войска перемещают пехоту по новой тактике в Харьковской области

Оккупационная армия использует новую тактику переброски пехоты на Харьковщине. Для этого они используют малые группы.

Об этом сообщили в Центре специального назначения НГУ "Омега" утром 17 июля. Там опубликовали также видео.

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Новая тактика врага переброски пехоты на Харьковщине

В Харьковской области оккупанты пытаются проводить перемещения между позициями малых пехотных групп,

– говорится в сообщении.

Однако бойцы 2-го отдельного отряда Центра спецназначения "ОМЕГА" обнаруживают такие попытки и наносят огневые поражения с помощью сбросов.

Оккупанты используют новую тактику переброски пехоты на Харьковщине: смотрите видео

К слову, на Харьковском направлении по состоянию на 17 июля произошло 7 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.

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