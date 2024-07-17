Российские войска перемещают пехоту по новой тактике в Харьковской области
Источник:ЦСП "ОМЕГА"
Оккупационная армия использует новую тактику переброски пехоты на Харьковщине. Для этого они используют малые группы.
Об этом сообщили в Центре специального назначения НГУ "Омега" утром 17 июля. Там опубликовали также видео.
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Новая тактика врага переброски пехоты на Харьковщине
В Харьковской области оккупанты пытаются проводить перемещения между позициями малых пехотных групп,
– говорится в сообщении.
Однако бойцы 2-го отдельного отряда Центра спецназначения "ОМЕГА" обнаруживают такие попытки и наносят огневые поражения с помощью сбросов.
Оккупанты используют новую тактику переброски пехоты на Харьковщине: смотрите видео
К слову, на Харьковском направлении по состоянию на 17 июля произошло 7 боевых столкновений в районах населенных пунктов Глубокое и Волчанск.
Что происходит на других направлениях фронта: основное
- На Купянском направлении враг атаковал 9 раз. Столько же враг атаковал и на Лиманском направлении, в частности неподалеку Грековки, Макеевки и Невского.
- На Северском направлении украинские защитники отражали 11 штурмовых действий российских захватчиков. На Краматорском направлении оккупанты атаковали 7 раз в районах Часового Яра, Клещеевки и Опытного.
- На Торецком направлении враг совершил 11 атак неподалеку Северного, Нью-Йорка и Торецка.
- На Покровском направлении наши защитники отбили 24 штурмовые действия в районах населенных пунктов Прогресс, Воздвиженка, Новоалександровка, Калиновое, Новоселовка Первая и Уманское, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Новоалександровки.
- На Кураховском направлении Силы обороны отбили 23 атаки. На Времовском направлении враг совершил 6 штурмов наших позиций неподалеку Водяного. На Гуляйпольском и Ореховском направлениях оккупанты и в дальнейшем пытаются выбить украинские подразделения с позиций.
- На Приднепровском направлении состоялось одно вражеское штурмовое действие вблизи Казачьих Лагерей.