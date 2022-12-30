Колаборантка из Херсона сама сдалась правоохранителям: Хлань рассказал, о ком идет речь

Женщина, подозреваемая в сотрудничестве с коллаборантами, сама пришла к правоохранителям в Херсоне. Ранее ее объявили в розыск.

Об этом 24 каналу рассказал депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, женщина работала в исправительной колонии №90 в Херсоне. Именно это учреждение возглавлял коллаборант, с первого дня ушедший на сотрудничество с врагом.

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Как отметил Хлань, руководитель колонии был среди высокопоставленных коллаборантов. Потом его автомобиль взорвали, а сам мужчина попал в больницу, после чего о нем нет информации.

Я так понимаю, что это – работница той же колонии, которая с первого дня вместе с руководителем начала работать на врага. Соответственно – агитировать за проведение референдума. После освобождения Херсона она думала, что сможет скрыться,

– отметил Хлань.

После объявления в розыск ей ничего не оставалось, как просто прийти и сдаться. Ибо кара к ней все равно рано или поздно пришла бы. Хлань подчеркнул, что каждый коллаборант обязательно ответит перед законом. Они помогали оккупантам совершать военные преступления.

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