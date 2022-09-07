Оккупанты в Херсоне используют новую паромную переправу: спутниковые фото

Во временно оккупированном Херсоне оккупанты используют новую паромную переправу. По крайней мере, об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Сегодня, 7 сентября, спутник Planet Labs зафиксировал в Херсоне новую паромную переправу. Ею перевозят грузовые автомобили.

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О чем свидетельствуют фото со спутника

На спутниковом фото видно, что у одного из причалов временно оккупированного Херсона, недалеко от памятника Первым херсонским корабелам, оккупанты организовали переправу для перевозки грузовых автомобилей.

Паромная переправа в Херсонской области / "Схемы"

ВСУ уже наносили удары по трем мостам на Херсонщине: Антоновском, Дарьевском и Каховском, что сделало невозможным их использование для перевозки тяжелой техники. Так что оккупантам приходится использовать понтонные переправы. Однако ВСУ периодически напоминают, что им там не место.

ВСУ регулярно уничтожают мосты и переправы оккупантов

ВСУ продолжают уничтожать логистические пути, резервы и пункты управления врага на оккупированных территориях. Для того чтобы отрезать россиян от снабжения, наши войска уничтожают мосты и переправы.

В частности, недавно благодаря спутнику Planet Labs журналистам удалось увидеть уничтоженный понтонный мост в районе села Дарьевка Херсонской области, который оккупанты использовали для пересечения реки Ингулец.

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