Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, это уже не первые атаки врага на ТЭЦ. В декабре 2025 года она также подвергалась обстрелу. Сейчас оккупанты распространяют в соцсетях видео, на котором видно, как они проводят атаку на этот объект.

Что происходит в Херсоне?

Как подчеркнула Вирлич, россияне не скрывают своих целей. Они хотят сорвать отопительный сезон в Херсоне и заставить людей покинуть свои дома.

Местные власти уже призвали жителей Херсона эвакуироваться. Важно уехать в более безопасные регионы хотя бы на осенне-зимний период.

Люди все же стараются оставаться дома. Здесь, по крайней мере, есть жилье, работа и какие-то возможности для жизни. Конечно, люди готовятся к зиме, которая уже который год подряд будет сложной. Все это происходит под постоянными обстрелами. Сложности со связью и электричеством,

– рассказала Вирлич.

Какова ситуация в Херсоне: смотрите видео 24 Канала

Оккупанты прицельно совершают атаки на магазины, склады с продуктами и другую инфраструктуру, которой пользуются мирные жители. Часто под атаку попадает общественный и личный транспорт. Также в городе стараются как можно быстрее восстанавливать подачу электричества или воды. Но это сложно делать из-за постоянной работы вражеских FPV-дронов.