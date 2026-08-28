Россия разрушила Херсонскую ТЭЦ: журналистка рассказала, какова ситуация в городе

В ночь на 27 августа Россия в очередной раз нанесла удар по Херсонской ТЭЦ. Туда прилетели сразу четыре авиабомбы. Объект сильно поврежден.

Об этом 24 Каналу рассказала журналистка из Херсона Евгения Вирлич. По ее словам, это уже не первые атаки врага на ТЭЦ. В декабре 2025 года она также подвергалась обстрелу. Сейчас оккупанты распространяют в соцсетях видео, на котором видно, как они проводят атаку на этот объект.

Что происходит в Херсоне?

Как подчеркнула Вирлич, россияне не скрывают своих целей. Они хотят сорвать отопительный сезон в Херсоне и заставить людей покинуть свои дома.

Местные власти уже призвали жителей Херсона эвакуироваться. Важно уехать в более безопасные регионы хотя бы на осенне-зимний период.

Люди все же стараются оставаться дома. Здесь, по крайней мере, есть жилье, работа и какие-то возможности для жизни. Конечно, люди готовятся к зиме, которая уже который год подряд будет сложной. Все это происходит под постоянными обстрелами. Сложности со связью и электричеством,

– рассказала Вирлич.

Какова ситуация в Херсоне: смотрите видео 24 Канала

Оккупанты прицельно совершают атаки на магазины, склады с продуктами и другую инфраструктуру, которой пользуются мирные жители. Часто под атаку попадает общественный и личный транспорт. Также в городе стараются как можно быстрее восстанавливать подачу электричества или воды. Но это сложно делать из-за постоянной работы вражеских FPV-дронов.