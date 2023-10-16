Главный редактор израильского портала "Детали" Эмиль Шлеймович сказал 24 Каналу, что об оккупации Сектора Газа речь не идет.
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"Эта территория никому не нужна – это заноза в теле Ближнего Востока, которую удобно раздражать, чтобы в нужный момент причинять боль Израилю", – отметил Шлеймович.
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По его словам, ЦАХАЛ имеет четыре основные задачи:
- крах режима ХАМАС и уничтожение его военных возможностей;
- ликвидация террористической угрозы;
- максимальные усилия по решению проблемы заложников;
- восстановление границ.
Подробнее о заложниках
"Идут посреднические усилия о по крайней мере частичном освобождении заложников через Катар, Египет и определенную третью страну, которую пока не называют. Я рискну допустить, что это может быть Оман", – отметил Шлеймович.
Он добавил, что формулировка цели ЦАХАЛ насчет заложников свидетельствует о том, что в какой-то момент это перестанет быть сдерживающим фактором.
В то же время, чрезвычайное правительство использует это время, чтобы лучше подготовить наземную операцию.
Израиль готовится к операции в Секторе Газа: последние новости
- 15 октября состоялось первое заседание чрезвычайного правительства Израиля. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что израильские военные готовы действовать в любой момент, чтобы сломать ХАМАС.
- Наземную операцию в Секторе Газа планировали в прошлые выходные, но ее начало были вынуждены отложить. В The New York Times написали, что это связано с ухудшением погодных условий.
- Тем временем Хезболла продолжает провокации на границе. Боевики 15 октября обстреляли Израиль ракетами. Спикер Армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что в случае дальнейших нападений "реакция будет смертельной".