Головний редактор ізраїльського порталу "Деталі" Еміль Шлеймович сказав 24 Каналу, що про окупацію Сектору Гази не йдеться.
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"Ця територія нікому непотрібна – це скалка в тілі Близького Сходу, яку зручно ятрити, щоб у потрібний момент завдавати болю Ізраїлю", – зазначив Шлеймович.
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За його словами, ЦАХАЛ має чотири основні завдання:
- крах режиму ХАМАС і знищення його військових спроможностей;
- ліквідація терористичної загрози;
- максимальні зусилля для розв'язання проблеми заручників;
- відновлення кордонів.
Докладніше про заручників
"Тривають посередницькі зусилля про принаймні часткове звільнення заручників через Катар, Єгипет і певну третю країну, яку наразі не називають. Я ризикну допустити, що це може бути Оман", – зазначив Шлеймович.
Він додав, що формулювання цілі ЦАХАЛ щодо заручників свідчить про те, що в якийсь момент це перестане бути стримувальним фактором.
Водночас надзвичайний уряд використовує цей час, щоб краще підготувати наземну операцію.
Ізраїль готується до операції в Секторі Гази: останні новини
- 15 жовтня відбулось перше засідання надзвичайного уряду Ізраїлю. Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу заявив, що ізраїльські військові готові діяти в будь-який момент, щоб зламати ХАМАС.
- Наземну операцію в Секторі Гази планували минулими вихідними, але її початок були змушені відтермінувати. У The New York Times написали, що це пов'язано з погіршенням погодних умов.
- Тим часом Хезболла продовжує провокації на кордоні. Бойовики 15 жовтня обстріляли Ізраїль ракетами. Речник Армії Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що в разі подальших нападів "реакція буде смертельною".