Головний редактор ізраїльського порталу "Деталі" Еміль Шлеймович сказав 24 Каналу, що про окупацію Сектору Гази не йдеться.

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"Ця територія нікому непотрібна – це скалка в тілі Близького Сходу, яку зручно ятрити, щоб у потрібний момент завдавати болю Ізраїлю", – зазначив Шлеймович.

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За його словами, ЦАХАЛ має чотири основні завдання:

крах режиму ХАМАС і знищення його військових спроможностей;

ліквідація терористичної загрози;

максимальні зусилля для розв'язання проблеми заручників;

відновлення кордонів.

Докладніше про заручників

"Тривають посередницькі зусилля про принаймні часткове звільнення заручників через Катар, Єгипет і певну третю країну, яку наразі не називають. Я ризикну допустити, що це може бути Оман", – зазначив Шлеймович.

Він додав, що формулювання цілі ЦАХАЛ щодо заручників свідчить про те, що в якийсь момент це перестане бути стримувальним фактором.

Водночас надзвичайний уряд використовує цей час, щоб краще підготувати наземну операцію.

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