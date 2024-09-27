В ССО поделились, как ликвидировали российского командира с позывным "Панда"

Спецназовцы рассказали, как в районе Крынок в Херсонской области они сделали засаду на российского командира с позывным "Панда".

В документальном фильме "Плацдарм в Крынках: Как проходила спецоперация ССО на островах Днепра" защитники поделились подробностями операции.

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Как спецназовцы ликвидировали "Панду"

Защитники рассказали, что зафиксировали двух оккупантов, которые пытались набрать воды из реки. Но впоследствии они поняли, что оккупантов на самом деле четверо. Один из них – командир с позывным "Панда", который прятался за деревом. Однако делал он это недолго.

Спецназовец рассказал, что "Панда" пошел помочиться как раз недалеко от места, где прятались наши военные. При этом про себя оккупант жаловался, как он устал. Он еще не знал, что совсем скоро его страдания закончатся навсегда и ждать осталось недолго.

Этого оккупанта, который был довольно влиятельным в российской армии, поставили командовать позициями на посадке. Однако благодаря ССО он побыл там командиром только 2 дня.

Это не последний человек был среди оккупантов. Очень много перехватов, которые мы слушали... там он фигурировал. Оказалось, что его поставили командиром по позициям на посадке, но он побыл им только два дня,

– рассказали военные.

Также, по словам спецназовцев, были случаи, когда ликвидировали оккупантов, которые в Украине были первую ночь.

В общем ССО опубликовали 43-минутный документальный фильм со свидетельствами тех, кто работал в районов Крынки и уникальными кадрами из спецоперации, которая позволила нашим воинам закрепиться на этих позициях.

В общем борьба там шла весь 2023 год. Это важное место, поскольку тот, кто его контролирует, имеет возможность создавать плацдармы на левом берегу.