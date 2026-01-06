Путин дал приказ: военный обозреватель объяснил, что задумали россияне возле Купянска

Российские оккупанты уже несколько раз объявляли о захвате Купянска. Но на самом деле Силы обороны постепенно выбивают врага из города.

Об этом 24 Каналу рассказал военный обозреватель Иван Тимочко, отметив, что российское военное командование на этом направлении явно испытывает давление. Путин давно дал приказ захватить Купянск. Там даже об этом заявили, но Силы обороны Украины уверенно контролируют тут ситуацию.

Читайте также Битва за Купянск и Покровск, потеря Северска и Курахово: как изменилась линия фронта в 2025 и каким будет 2026 на поле боя

Что враг планирует на Купянском направлении?

Вполне вероятно, что за провал в Купянске прилетело не одному российскому генералу и полковнику. Возможно, кто-то даже потерял должность. Несмотря на это, враг не имеет значительной "скамейки запасных". Поэтому иногда им приходится тасовать худших среди худших.

На этом фоне российские генералы кидают все возможные ресурсы, чтобы отбить территории. Это приводит к колоссальным потерям и не всегда дает результат.

Отсюда и массированные штурмы, и непомерные вбросы оккупантов в конкретные точки. Когда им становится известно о поражении, то они бросают все, что могут, пытаясь вернуть эту территорию. То же самое касается и Купянска. Но там не так все просто,

– отметил Тимочко.

Какая ситуация в Купянске: смотрите карту боевых действий

Купянск – большой город. Врагу придется существенно усилить свой контингент, чтобы достичь успехов на этом участке фронта. Сейчас они не могут себе этого позволить.

При имеющихся силах и ресурсах операция врага в Купянске оказалась не просто провальной. У них еще и войска оказались в окружении,

– сказал Тимочко.

Обратите внимание! Военные ВСУ показали, как сейчас выглядит Купянск Харьковской области. Некоторые здания там разрушены до основания.

Ситуация в Купянске: кратко