Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давидюк, отметив, что глава Кремля очень хочет, чтобы ВСУ покинули территорию России. Если же до 2025 года этого не произойдет, Нового года в стране-агрессоре не будет.

Смотрите также Хороший сигнал Украине от Трампа: министр обороны Британии оценил разговор с Путиным

Чего очень хочет Путин

Политолог объяснил, что Путин сейчас готовится к новому "рывку" и будет пытаться атаковать Днепр, Харьков и Запорожье. Именно эти три города-миллионника его очень интересуют. Однако на этом его желание не заканчивается.

Путин готов лечь "костями" и политически, и в военном плане, чтобы выбить нас с Курщины. Россияне просили и Байдена, и сейчас Трампа, чтобы они попросили нас выйти оттуда,

– подчеркнул Давидюк.

По словам политолога, возможности страны-агрессора по Курской области сейчас достаточно ограничены. Хотя они уже собрали там 50 тысяч военных и будут пытаться проводить контрнаступательные операции, нет гарантий, что оккупантам это удастся воплотить в реальность.

Несмотря на этот факт, это остается "гиперпланом и гиперамбицией" российского диктатора.

Это его желание, потому что в противном случае новогоднее сообщение можно не читать. Если украинские войска будут на российские территории, Нового года в России не будет,

– подчеркнул Давидюк.

К слову, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что россияне сейчас готовятся к "финальному рывку" на Курщине. Для этого они наступают на нескольких направлениях, но украинские военные привлекают различные методы борьбы с ними.