Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що очільник Кремля дуже хоче, щоб ЗСУ покинули територію Росії. Якщо ж до 2025 року цього не станеться, Нового року в країні-агресорці не буде.

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Чого дуже хоче Путін

Політолог пояснив, що Путін зараз готується до нового "ривка" та буде намагатись атакувати Дніпро, Харків та Запоріжжя. Саме ці три міста-мільйонники його дуже цікавлять. Однак на цьому його бажання не закінчується.

Путін готовий лягти "кістками" і політично, і у військовому плані, щоб вибити нас з Курщини. Росіяни просили і Байдена, і зараз Трампа, щоб вони попросили нас вийти звідти,

– наголосив Давидюк.

За словами політолога, можливості країни-агресорки щодо Курської області зараз досить обмежені. Хоч вони вже зібрали там 50 тисяч військових та будуть намагатись проводити контрнаступальні операції, немає гарантій, що окупантам це вдасться втілити в реальність.

Попри цей факт, це залишається "гіперпланом та гіперамбіцією" російського диктатора.

Це його бажання, бо в іншому випадку новорічне повідомлення можна не читати. Якщо українські війська будуть на російські території, Нового року в Росії не буде,

– підкреслив Давидюк.

До слова, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко вважає, що росіяни зараз готуються до "фінального ривка" на Курщині. Для цього вони наступають на кількох напрямках, але українські військові залучають різні методи боротьби з ними.