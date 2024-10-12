Так, часть войск "Север", "Запад" и еще несколько группировок уже воюют в Курской области. Об этом 24 Каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное" сопротивление Александр Коваленко, отметив, что Донецкое направление для России остается в приоритете.

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С каких направлений россияне перебросили войска на Курщину

Военно-политический обозреватель рассказал, что россияне не забирают свои войска из Донецкой области, ведь она для них является приоритетом. Оккупанты не имеют в планах ослабление Покровского и Кураховского направлений.

Относительно других плацдармов, они пытались забирать такое количество своих военных в Курскую область, которая бы не дала почувствовать дисбаланса возможностей, то есть ослабление.

Курская группировка преимущественно формировалась из подразделений состава Ленинградского военного округа, который, кстати, обеспечивает всю группу войск "Север". С другой стороны – они усиливались группой войск "Запад", которая отвечала за Купянское направление,

– объяснил Коваленко.

Кроме того, в Курской области действует группа войск "Днепр", которая сосредоточена на левобережье Херсонской области и временно оккупированной части Запорожской области.

Обратите внимание! Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что Россия перебросила около 50 тысяч военных в Курскую область. Это ослабило российские позиции в Запорожской, Херсонской областях и на Краматорском направлении.

Также оккупанты забрали подразделения из группы войск "Восток" и даже группы войск по обороне Крыма.

Именно с этих направлений в первую очередь россияне перебросили войска. Владимиру Путину приоритетнее захватить какое-то село в Донецкой области, чем начать освобождать Курскую область,

– отметил военно-политический обозреватель.

Напомним, руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко сообщил, что на Курщине российское командование пытается вытеснить ВСУ до наступления плохой погоды, усиливая механизированные наступления. Ситуация в области динамическая, с постоянными изменениями и тяжелыми боями.