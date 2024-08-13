Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Владислав Селезнев, отметив, что количество личного состава России является достаточно большим. Кроме этого, оккупанты имеют гораздо больше авиации, которую активно применяют, им безразлична жизнь гражданских россиян на Курщине.

Смотрите также Из-за огромных потерь и на фоне операции в Курске Россия может объявить мобилизацию, – Bloomberg

Сил врага критически не хватает

Военный эксперт рассказал, что Россия сосредоточила 75 тысяч военных группировки войск "Север" на территории приграничья. Говорится о Белгородской, Брянской и Курской областях.

Однако этих ресурсов не хватает россиянам одновременно сдерживать расширение украинского плацдарма на территории Курской области, а также проводить боевые действия на севере Харьковской области.

Россияне начинают тянуть некоторые части и подразделения из Донецкого, Покровского направлений, потому что не хватает ресурсов. Поскольку россияне относятся к вопросу передислокации не слишком ответственно, следовательно украинские пушки и ракетчики могут уничтожать вражеские колонны, то врагу может понадобиться гораздо больше ресурсов, потому что часть из них они гарантированно потеряют,

– подчеркнул Селезнев.

Он отметил, что количество вражеских сил и средств очень большое – сотни тысяч военных личного состава находятся вдоль всей линии боевого соприкосновения. Для примера, только на Юге количество российских войск примерно 90 тысяч, на Востоке – более 100 тысяч. На территории России находится 75 тысяч военных.

Стоит рассматривать эту историю сквозь призму не личного состава, а наличия ресурсов – артиллерийских систем и боеприпасов к ним, бронетехники, систем ПВО, авиационных систем. Враг имеет тотальное преимущество в авиации, которая является носителями управляемых авиационных бомб,

– отметил военный эксперт.

Половина КАБов, которые использует Россия наносит удары или по Сумской области, или Курской. Россиянам безразлично на сопутствующие потери – сколько жителей Курской области погибнет, сколько они потеряют имущества. Врагу важно остановить расширение плацдарма.

Ничего удивительного нет, российская армия обычно работает на площадках, уничтожая все,

– добавил Селезнев.