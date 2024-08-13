Про це 24 Каналу розповів військовий експерт Владислав Селезньов, зауваживши, що кількість особового складу Росії є досить великою. Крім цього, окупанти мають набагато більше авіації, яку активно застосовують, їм байдуже на життя цивільних росіян на Курщині.

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Сил ворога критично бракує

Військовий експерт розповів, що Росія зосередила 75 тисяч військових угруповання військ "Північ" на території прикордоння. Мовиться про Бєлгородську, Брянську та Курську області.

Однак цих ресурсів не вистачає росіянам одночасно стримувати розширення українського плацдарму на території Курської області, а також проводити бойові дії на півночі Харківської області.

Росіяни починають тягнути деякі частини та підрозділи з Донецького, Покровського напрямків, бо бракує ресурсів. Оскільки росіяни ставляться до питання передислокації не надто відповідально, отже українські гармаші та ракетники мають змогу знищувати ворожі колони, то ворогу може знадобитись набагато більше ресурсів, бо частину з них вони гарантовано втратять,

– підкреслив Селезньов.

Він наголосив, що кількість ворожих сил та засобів є дуже велика – сотні тисяч військових особового складу перебувають вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Для прикладу, лише на Півдні кількість російських військ приблизно 90 тисяч, на Сході – понад 100 тисяч. На території Росії перебуває 75 тисяч військових.

Варто розглядати цю історію крізь призму не особового складу, а наявності ресурсів – артилерійських систем та боєприпасів до них, бронетехніки, систем ППО, авіаційних систем. Ворог має тотальну перевагу в авіації, яка є носіями керованих авіаційних бомб,

– зауважив військовий експерт.

Половина КАБів, які використовує Росія завдає ударів або по Сумській області, або Курській. Росіянам байдуже на супутні втрати – скільки мешканців Курської області загине, скільки вони втратять майна. Ворогу важливо зупинити розширення плацдарму.

Нічого дивного немає, російська армія зазвичай працює на майданчиках, знищуючи все,

– додав Селезньов.