Русские пытаются инфильтрироваться в Лиман, – Трегубов

На Лиманском направлении российские подразделения активизировали попытки обойти оборонительные рубежи Сил обороны Украины и проникнуть непосредственно в пределы города. Обстановку осложняют большие зоны боевой неопределенности, а также массовое применение беспилотников.

На Лиманском направлении обе стороны сталкиваются с серьезными логистическими трудностями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире телемарафона.

Какая ситуация в Лимане?

По словам Трегубова, противник пытается как обойти украинские позиции вокруг Лимана, так и прорваться непосредственно в город.

Отдельной проблемой для обеих сторон остается логистика. Значительные территории между позициями фактически превратились в так называемую "серую зону", которая значительно шире, чем это может выглядеть на карте. Постоянное присутствие БПЛА делает любое перемещение или подвоз ресурсов сложной и рискованной операцией.

В то же время российское командование особенно интересует выход с северного фланга в направлении Славянско-Краматорской агломерации, из-за чего этот отрезок фронта остается постоянно напряженным.

"Здесь уже все идет в ход, им это очень интересно, им очень интересно выход с северной стороны на Славянско-Краматорскую агломерацию, поэтому это направление у них постоянно напряженное, но, опять таки, они там хорошо получают по зубам", – подчеркнул Трегубов.

