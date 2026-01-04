Русские пытаются инфильтрироваться в Лиман, – Трегубов
- Российские подразделения пытаются обойти оборонительные рубежи Украины на Лиманском направлении и проникнуть в город, сталкиваясь с логистическими трудностями.
- Использование беспилотников затрудняет перемещение и поставки ресурсов, а российское командование сосредоточено на выходе с северного фланга к Славянско-Краматорской агломерации.
На Лиманском направлении российские подразделения активизировали попытки обойти оборонительные рубежи Сил обороны Украины и проникнуть непосредственно в пределы города. Обстановку осложняют большие зоны боевой неопределенности, а также массовое применение беспилотников.
На Лиманском направлении обе стороны сталкиваются с серьезными логистическими трудностями. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника управления коммуникаций Группировки объединенных сил Виктора Трегубова в эфире телемарафона.
Какая ситуация в Лимане?
По словам Трегубова, противник пытается как обойти украинские позиции вокруг Лимана, так и прорваться непосредственно в город.
Отдельной проблемой для обеих сторон остается логистика. Значительные территории между позициями фактически превратились в так называемую "серую зону", которая значительно шире, чем это может выглядеть на карте. Постоянное присутствие БПЛА делает любое перемещение или подвоз ресурсов сложной и рискованной операцией.
В то же время российское командование особенно интересует выход с северного фланга в направлении Славянско-Краматорской агломерации, из-за чего этот отрезок фронта остается постоянно напряженным.
"Здесь уже все идет в ход, им это очень интересно, им очень интересно выход с северной стороны на Славянско-Краматорскую агломерацию, поэтому это направление у них постоянно напряженное, но, опять таки, они там хорошо получают по зубам", – подчеркнул Трегубов.
Какие планы у врага возле Волчанска и Лимана?
Виктор Трегубов отметил, что цели россиян на январь 2026 года довольно очевидны и фактически не очень отличаются от того, что оккупанты ставили перед собой осенью: обойти Волчанск, ликвидировать украинский плацдарм к востоку от Купянска, пройти в Лиман и провести инфильтрацию в город.
Он выразил надежду, что оккупанты не достигнут успеха на этих направлениях, как и осенью 2025 года.