По данным украинской разведки, командир 67-й мотострелковой дивизии российских вооруженных сил врет генералам об успехах под Лиманом, пишет 24 Канал.

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Ложь российских командиров об успехах под Лиманом

"В течение тысячи дней с начала полномасштабного вторжения России пропагандистская бравада захватчиков о "Киеве за три дня" быстро трансформировалась в лживые внутренние отчеты о положении на линии боевого соприкосновения", – говорится в сообщении.

В пресс-службе ГУР МО рассказали, что на днях командир 67-й мотострелковой дивизии вражеских сил докладывал генерал-майору Юсупову – командующему 25-й армии московского военного округа о якобы успехах под Лиманом Донецкой области.

Чтобы не подвергнуться расправе за нанесенные Силами безопасности и обороны Украины потери, комдив российских мотострелков солгал генералу Юсупову о якобы боях на окраине Ямполовки и прорыве захватчиков в Торское, что не соответствует действительности,

– добавили в разведке.

В ГУР отметили, что "ложь или искаженная информация в докладах о ситуации на фронте высшим вождям - характерное и распространенное на всех звеньях управления российскими оккупационными силами явление".