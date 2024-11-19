За даними української розвідки, командир 67-ї мотострілецької дивізії російських збройних сил бреше генералам про успіхи під Лиманом, пише 24 Канал.

Дивіться також "Одразу двохсоть": ГУР перехопило наказ російського командира розстріляти полоненого

Брехні російських командирів про успіхи під Лиманом

"Упродовж тисячі днів з початку повномасштабного вторгнення Росії пропагандистська бравада загарбників про "Київ за три дні" швидко трансформувалась у брехливі внутрішні звіти про становище на лінії бойового зіткнення", – ідеться в повідомленні.

В пресслужбі ГУР МО розповіли, що днями командир 67-ї мотострілецької дивізії ворожих сил доповідав генерал-майору Юсупову – командувачу 25-ї армії московського воєнного округу про начебто успіхи під Лиманом Донецької області.

Щоб не зазнати розправи за завдані Силами безпеки та оборони України втрати, комдив російських мотострєлків збрехав генералу Юсупову про нібито бої на околиці Ямполівки та прорив загарбників у Торське, що не відповідає дійсності,

– додали в розвідці.

У ГУР наголосили, що "брехня або викривлена інформація у доповідях щодо ситуації на фронті вищим вождям ― характерне і поширене на усіх ланках управління російськими окупаційними силами явище".