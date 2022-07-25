Оккупанты не оставляют намерений развить наступление на большие города Донбасса, – Гайдай

Сергей Гайдай говорит, что россияне пытаются снова наступать на большие города Донбасса. Но им никак не удается продвинуться в Луганской области.

россияне атакуют на нескольких направлениях, но несут потери. Об этом глава Луганской областной военной администрации заявил 25 июля.

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Погибают, так и не увидев Донбасса

оккупанты не оставляют намерений развить наступление на крупные города Донетчины, но пока "замерли" в нашей области. Погибают, так и не увидев соседнего региона,

– пишет Сергей Гайдай.

Атакуют сразу по нескольким направлениям, пытаясь рассредоточить нашу оборону. Не удается – 24 июля снова отошли с потерями.

Как вот на участках Верхнекаменка – Верхнекаменское, Белогоровка – Верхнекаменское и Верхнекаменка – Ивано-Дарьевка на Донетчине.

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Ситуация в Луганской области 22 июля

За последние сутки враг выпустил три ракеты, совершил три массированных артиллерийских атаки, два длительных минометных обстрела.

Еще трижды россияне попытались развить танковое наступление. Населенные пункты враг обстреливает из истребителей, открывает огонь из реактивной и ствольной артиллерии, использует беспилотники.

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