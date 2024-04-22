Об этом 24 Каналу рассказал журналист-расследователь RISE Moldoya Владимир Тхорик, прокомментировав создание пророссийского блока "Победа" на основе партии Шора. Сбор политических партий в блок произошел в Москве.

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Россия пытается "запускать" в Молдове старые политические сюжеты. Там снова поднимают "нафталиновые" темы о "русском языке, вере и "нет движения на Запад". Эти темы сейчас как раз разгоняет группировка Шора, которую называют преступной. Интересно, что именно Шора подозревают в похищении из Молдовы более 1 миллиарда евро в 2014 году. Это около трети ВВП страны.

Более-менее адекватные политики не сотрудничают с Россией после начала полномасштабной войны. Поэтому эту "пластинку" с этими темами использует бывший президент Молдовы Додон; группировка Шора и другие еще более маргинальные партии,

– сказал журналист.

Эти темы могут найти отклик только у пророссийского населения, которое проживает преимущественно на юге Молдовы. К примеру, это – жители Гагаузии. К сожалению, сюда относятся и некоторые русскоязычные украинцы с севера Молдовы. Поэтому несколько сотен тысяч человек наберется.

Важно, что осенью 2024 года в Молдове состоятся президентские выборы. Параллельно там проведут референдум о введении проевропейских поправок в конституцию. Также летом 2025 года там состоятся парламентские выборы.

Имеет ли группировка Шора шансы на победу

Как отметил журналист, этот блок Шора "Победа" уже называют "бедой". Туда входит огромное количество неизвестных людей, которые должны отмывать репутацию Шора.

Несмотря на это, большинство медиаресурсов Кремля в Молдове сейчас находятся в управлении людей Шора. Они также организуют громкие митинги. А его люди встречаются с Путиным в Кремле. Как раз недавно так называемая глава Гагаузии Евгения Гуцул ездила к Путину.

Пока от этого блока нет единого кандидата на выборы президента Молдовы. Сейчас социология показывает, что, если бы выборы состоялись на этой неделе, то действующий президент Майя Санду осталась бы на посту. Но Кремль явно будет делать все возможное, чтобы снова привести к власти своих людей.

Кремль уже проводит различные гибридные атаки. Речь идет о кибератаках на молдавские государственные учреждения от хакеров, которые связаны с Россией. ФСБ имеет под контролем политтехнологов, которые ведут избирательные кампании пророссийских политиков в Молдове. Россия вполне может пойти на еще более жесткие шаги.

Сейчас Санду имеет шансы переизбраться. Но не исключено, что Россия захочет устроить какую-то горячую точку в Молдове. Гагаузия или же Приднестровье. Здесь может быть два результата. Либо рейтинг власти вырастет на фоне угрозы. Или упадет вследствие беспорядков. Сейчас, по нашим данным, Кремль рассматривает сценарий военных беспорядков с использованием их прокси в Молдове – пророссийских политиков и засланных представителей силовых структур,

– отметил Тхорик.

Ситуация в Молдове: кратко