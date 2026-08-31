Об этом 24 Каналу рассказал командир взвода FPV-батальона БПС Black Raven 93-й ОМБр "Холодный яр" Виктор Лукьянов с позывным "Лютый", отметив, что враг не прекращает попыток штурмов. Более того, оккупанты уже пытаются "сравнять с землей" такие большие города, как Краматорск и Славянск.

Новая тактика россиян под Константиновкой

По словам командира взвода FPV-батальона БПС Black Raven 93-й ОМБр "Холодный яр", из-за плотной застройки украинским военным сложно обнаруживать противника и уничтожать его.

Кроме того, оккупанты постоянно пытаются проникать небольшими группами по 1–3 человека. Так враг "залегает", накапливает силы и начинает штурмовые действия.

В целом россияне сосредоточили на этом направлении очень много живой силы и техники,

– подчеркнул он.

Ситуация в районе Константиновки: смотрите на карте

Также "Лютый" рассказал, что иногда противник прикрывает своих штурмовиков беспилотной компонентой. В таких случаях иногда действует подразделение "Рубикон". Однако здесь все зависит и от погодных условий, ведь это важно для дронов.

"Если погодные условия плохие, то мы не можем задействовать "Бомберы" и "Крылья" для отслеживания их передвижений. Из-за этого они, как я уже говорил, из-за плотной застройки начинают скапливаться и проводить штурмовые действия", – отметил он.

"Лютый" рассказал, какую тактику использует враг под Константиновкой: смотрите видео

Отметим, что 22 августа Владимир Зеленский сообщил о намерениях Владимира Путина в отношении Донбасса. Президент Украины заявил, что Москва стремится захватить Константиновку до конца этого года. В то же время именно на этом направлении потери врага достигают 70–80 % от общих потерь.