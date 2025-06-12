Такое мнение в эфире 24 Канала высказал полковник армии Великобритании в отставке Хэмиш де Бреттон-Гордон. По его словам, есть много слухов о том, что в Кремле растет недовольство из-за действий диктатора Путина.

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Уровень недовольства растет

Как отметил британский полковник в отставке, недавние успешные операции Украины внутри России влияют на имидж российского диктатора. Тут особенно стоит отметить операцию "Паутина", которая нанесла существенный удар по стратегической авиации России.

Очевидно, что в Кремле растет уровень недовольства Путиным. Он ведет страну-агрессорку к поражению, учитывая проблемы в экономике и колоссальные потери России на войне в Украине.

Путин продолжает делать ставку на провал. А в истории России диктаторы, которые терпели неудачи, не задерживались долго у власти. Да и тамошняя пропагандистская машина зашла в тупик. Они не могут объяснить, что вообще происходит,

– считает британский полковник в отставке.

По его мнению, над Путиным начинают сжиматься "стены". И в Кремле обязательно найдутся люди, которые захотят его заменить. Поэтому российский диктатор не может больше позволить себе ошибаться.

Напомним, недавно СБУ обнародовала новое видео из операции "Паутина". Известно, что тогда удалось поразить 41 российский самолет, среди которых были и А-50, и Ту-95МС и т.д.