Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон. За його словами, є багато чуток щодо того, що в Кремля росте невдоволення через дії диктатора Путіна.

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Рівень невдоволення зростає

Як наголосив британський полковник у відставці, нещодавні успішні операції України всередині Росії впливають на імідж російського диктатора. Тут особливо варто відзначити операцію "Павутина", яка завдала суттєвого удару по стратегічній авіації Росії.

Очевидно, що у Кремлі зростає рівень невдоволення Путіним. Він веде країну-агресорку до поразки, враховуючи проблеми в економіці та колосальні втрати Росії на війні в Україні.

Путін продовжує робити ставку на провал. А в історії Росії диктатори, які зазнавали невдач, не затримувалися довго при владі. Та й тамтешня пропагандистська машина зайшла в тупик. Вони не можуть пояснити, що взагалі відбувається,

– вважає британський полковник у відставці.

На його думку, над Путіним починають стискатися "стіни". І в Кремлі обов'язково знайдуться люди, які захочуть його замінити. Тому російський диктатор не може більше дозволити собі помилятися.

Нагадаємо, нещодавно СБУ оприлюднила нове відео з операції "Павутина". Відомо, що тоді вдалося уразити 41 російський літак, серед яких були і А-50, і Ту-95МС тощо.