Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. По его словам, в Кремле, возможно, публично не особо реагируют на то количество проблем, которое накопилось в РФ. Но все же там стараются держать ситуацию под контролем.

Что происходит в РФ?

По словам Клочка, после контрнаступления в Харьковской и Херсонской областях звучали мнения, что война довольно скоро закончится. Оккупанты фактически бежали с части оккупированных территорий, оставляя колоссальное количество различной техники.

Россияне бежали. Тогда это не остановило Путина. Он тогда провел частичную мобилизацию. Хотя большинство из них уже отправились "домой" в черных мешках. Следует презирать врага, но нельзя его недооценивать. Там пытаются удержать ситуацию под контролем,

– отметил Клочок.

Какова ситуация в России: смотрите видео 24 Канала

Россия действительно накопила уже много проблем из-за ударов с большого расстояния. Крым и временно оккупированные территории испытывают проблемы с бензином. А, по данным Центра макроэкономических исследований Сбербанка РФ, там ежемесячно закрывается 12–15 тысяч предприятий. К этому стоит добавить регулярные удары по складам Wildberries; трудности с экспортом зерна и так далее.

У них дела обстоят крайне плохо. Вопрос в том, как их правительство будет тушить пожар, который невозможно потушить до прекращения войны. Все будет зависеть от интенсивности ударов Украины. Экономика – это "кровь" войны. Не будет у них денег, чтобы воевать? Тогда не будут. Украине помогают. России – нет. Она воюет исключительно за свой счет. Вопрос в том, до какой степени Путин готов забирать деньги у россиян, чтобы воевать? Готов ли он превратить РФ в КНДР?

– отметил Клочок.

При этом возникает вопрос, восстанут ли россияне в случае существенного ухудшения условий жизни. Хотя в истории Российской империи уже были примеры, когда из-за подобных инцидентов режим падал.