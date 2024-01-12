Российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко прокомментировал 24 Каналу ситуацию с отоплением в стране-агрессоре. По его словам, вряд ли в этом году произошло что-то особенное – за более чем 70 предыдущих лет жизни в России он не помнит ни одного года, чтобы не было таких проблем.

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Так, главная проблема России заключается не в географическом положении, а в коррупции. Почему-то для представителей власти зима – это всегда большая неожиданность.

Чиновники всегда бывают страшно удивлены тем, что в России, оказывается, зимой падает снег. Затем еще одно открытие: оказывается, что зимой бывает холодно,

– сыронизировал Яковенко.

Поэтому вечная российская мерзлота постепенно превращается в вечную мразоту власти. В то же время жители Европы, которую россияне так стремились заморозить, чувствуют себя довольно комфортно, хотя температура на улице бывает сильно минусовая.

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По мнению Яковенко, пока граждане страны-агрессора не кричат что-либо против Путина, до них никому не будет дела.

Если все это не показывают по телевизору, значит, этого нет. Пусть греются, пусть разводят костры во дворах – кому это мешает?

– риторически спросил оппозиционный журналист.

Их могут разве что побить – и то с целью согреться.

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