Боится даже собственной тени: Путин увеличил штат своей охраны

Российский диктатор Путин уже в четвертый раз с начала полномасштабной войны увеличил численность своей охраны. Он боится за свою жизнь.

Об этом 24 Каналу рассказал президент Украинской авиационной ассоциации пилотов, авиатор Геннадий Хазан. По его мнению, как бывший сотрудник КГБ, Путин явно опасается, что его могут убить. Он прекрасно понимает, какими методами работают его "коллеги". Поэтому пытается перестраховаться.

Путин сильно боится

Как подчеркнул Хазан, на пост Путина претендует большое количество желающих получить фактически неограниченную власть и баснословные средства. Если сложатся обстоятельства, то его вполне могут физически ликвидировать или же отстранить от власти. Поэтому он боится даже собственной тени.

У него есть основания переживать за свою жизнь. Но ему дадут еще пару десятков телохранителей. Будут они там следить друг за другом. И все,

– сказал Хазан.

Интересно, что некоторые европейские лидеры ходят вообще без охраны. А кому-то нужно под 800 человек, чтобы обеспечить свое существование. Этим Россия и отличается от цивилизованного мира.

Зачем Путин увеличил свою охрану: смотрите видео 24 Канала