Такое мнение высказал 24 Каналу полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан. Он считает, что российская "элита" уже готовится к распаду местного режима. Поэтому и Сергей Собянин, и Михаил Мишустин, и Андрей Белоусов развивают собственные политические бренды.

Какая проблема может возникнуть в России на выборах?

Выборы в Госдуму РФ состоятся уже 18 – 20 сентября. Понятно, что никаких реальных выборов там не будет. Впрочем, Кремлю всегда важно, чтобы явка была высокой.

При этом там откровенно опасаются атак украинских дронов. Территория России слишком большая, чтобы полностью прикрыть ее средствами противовоздушной обороны. Хотя там есть хорошо защищенные места. Среди них – Москва, Санкт-Петербург, Крымский мост и т. д.

Наши баллистические ракеты со временем точно пойдут на Москву. Возможно, даже нужно доводить все системы целеуказания и наведения именно ударами по Москве. Россияне и Путин этого боятся. Именно поэтому сейчас зашел разговор о соглашении об энергетическом перемирии. Как раз за несколько дней до выборов,

– сказал Свитан.

Какова ситуация в России: смотрите видео 24 Канала