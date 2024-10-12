Об этом 24 Каналу рассказала председатель благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова, заметив, что уже звучало много информации о страхах Путина. Конечно, что ее никак подтвердить нельзя. Но есть основания утверждать, что диктатор многого боится.

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Чего боится Путин

Как отметила Романова, значительная часть мира была бы не против, если бы с Путиным что-то произошло. В таких условиях понятно, что диктатор будет бояться за свою жизнь.

Если у вас паранойя, то это не значит, что за вами не следят. Уверена, что он лучше нас знает историю с уничтожением Насраллы из "Хезболлы", когда его разбомбили прямо в бункере. Кто-то вполне может дотянуться и до Путина. Думаю, что он думает об этом каждый день,

– заметила Романова.

По ее мнению, если спецслужбы Израиля смогли достать чрезвычайно защищенного террориста, то и до Путина вполне реально дотянуться. Очевидно, что он боится такого развития событий.

Россия любит рассказывать об огромном количестве "красных линий", которые на самом деле мало что значат. В издании The Hill предположили, что на самом деле диктатор Путин имеет только одну "красную линию". Это касается конкретно войск НАТО.