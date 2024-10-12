Про це 24 Каналу розповіла голова благодійного фонду "Русь сидящая" Ольга Романова, зауваживши, що вже лунало багато інформації про страхи Путіна. Звісно, що її ніяк підтвердити не можна. Але є підстави стверджувати, що диктатор багато чого боїться.

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Чого боїться Путін

Як наголосила Романова, значна частина світу була б не проти, якби з Путіним щось сталося. В таких умовах зрозуміло, що диктатор буде боятися за своє життя.

Якщо у вас параноя, то це не означає, що за вами не стежать. Впевнена, що він краще за нас знає історію зі знищенням Насралли з "Хезболли", коли його розбомбили прямо в бункері. Хтось цілком може дотягнутися і до Путіна. Думаю, що він думає про це кожного дня,

– зауважила Романова.

На її думку, якщо спецслужби Ізраїлю змогли дістати надзвичайно захищеного терориста, то й до Путіна цілком реально дотягнутися. Очевидно, що він боїться такого розвитку подій.

Росія любить розповідати про величезну кількість "червоних ліній", які насправді мало що означають. У виданні The Hill припустили, що насправді диктатор Путін має лише одну "червону лінію". Це стосується конкретно військ НАТО.