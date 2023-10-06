Не главный игрок ЕС: какие риски составляет победа антиукраинской партии в Словакии

Победа пророссийской партии SMER-SD на парламентских выборах в Словакии создает определенные риски для Украины в отношениях с Европейским Союзом. Однако не следует драматизировать ситуацию, поскольку Братислава не главная в ЕС.

Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил 24 Каналу, что среди стран ЕС основную поддержку Украине оказывают именно Польша и Румыния.

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"При всем уважении к Словакии, эта страна не является главным игроком ЕС", – отметил Ус.

В то же время победа Роберта Фицо может сделать Словакию похожей на Венгрию. Фактически мы получим еще одну страну, не очень дружественно настроенную к Украине.

С Фицо связаны криминальные истории

Лидера партии SMER-SD обвиняли в злоупотреблении властью и создании преступной организации. Кроме того, остается много вопросов по поводу убийства журналиста, который расследовал коррупцию в правительстве при премьерстве Фицо.

Теперь в странах ЕС избиратели считают нормальным голосовать за человека, имеющего связи с криминальным миром. По-моему, подобные истории негативно влияют на развитие политического общества в странах ЕС,

– считает Ус.

По его словам, это мощный "колокольчик" для европейских институций, чтобы обратить внимание на то, как отдельные страны Европейского Союза отвечают критериям, по которым они вступили в ЕС.

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