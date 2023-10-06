Не главный игрок ЕС: какие риски составляет победа антиукраинской партии в Словакии
Победа пророссийской партии SMER-SD на парламентских выборах в Словакии создает определенные риски для Украины в отношениях с Европейским Союзом. Однако не следует драматизировать ситуацию, поскольку Братислава не главная в ЕС.
Главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус отметил 24 Каналу, что среди стран ЕС основную поддержку Украине оказывают именно Польша и Румыния.
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"При всем уважении к Словакии, эта страна не является главным игроком ЕС", – отметил Ус.
В то же время победа Роберта Фицо может сделать Словакию похожей на Венгрию. Фактически мы получим еще одну страну, не очень дружественно настроенную к Украине.
С Фицо связаны криминальные истории
Лидера партии SMER-SD обвиняли в злоупотреблении властью и создании преступной организации. Кроме того, остается много вопросов по поводу убийства журналиста, который расследовал коррупцию в правительстве при премьерстве Фицо.
Теперь в странах ЕС избиратели считают нормальным голосовать за человека, имеющего связи с криминальным миром. По-моему, подобные истории негативно влияют на развитие политического общества в странах ЕС,
– считает Ус.
По его словам, это мощный "колокольчик" для европейских институций, чтобы обратить внимание на то, как отдельные страны Европейского Союза отвечают критериям, по которым они вступили в ЕС.
Продолжится ли помощь Словакии для Украины: последние новости
- Президент Словакии Зузана Чапутова подчеркнула, что военная поддержка Украины со стороны ее государства будет продолжаться. Она опровергла слухи, что якобы выступила против дополнительной помощи нашей стране.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал не спешить с выводами о победе SMER-SD на парламентских выборах в Словакии. Сначала нужно дождаться формирования коалиции.
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк считает, что нужно спокойно относиться к внутренней ситуации в странах ЕС. По его словам, в конце концов политика Словакии будет положительной для нашей страны.