Политолог из Словакии Александр Дулеба объяснил 24 Каналу, что новый премьер-министр не сможет серьезно препятствовать помощи Украине. В частности потому, что Словакия имеет обязательства перед другими странами ЕС.
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"Он говорит, что "ни одного снаряда для Украины". Реальность такова, что в Словакии настроено производство снарядов для Украины. В этом году примерно 50 тысяч снарядов, а в следующем году и дальше оно вырастет на 150 тысяч", – отметил Дулеба.
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Кроме того, в Словакии идет производство гаубиц Zuzana 2. Их заказали правительства Германии, Нидерландов, Дании, чтобы поставлять их затем Украине.
Впоследствии Фицо уточнил свою позицию. Мол, правительство не будет давать Украине только снаряды и технику советского образца со складов.
Макрофинансовая помощь Украине
В декабре состоится саммит ЕС, на котором, в частности, будут рассматривать выделение Украине помощи на четыре года в размере 50 миллиардов евро.
Фицо сказал, что он это не будет блокировать. У него есть свои условия,
– констатировал Дулеба.
Первое условие заключается в том, чтобы деньги были направлены также на развитие трансграничной инфраструктуры между Украиной и Словакией. Однако уже существует программа Connecting Europe Facility, которая позволяет уже сегодня начать реконструкцию.
Второе условие о том, чтобы словацкие компании имели доступ к тендерам, когда начнутся процессы восстановления в Украине. Но это и так очевидно.
Санкции против России
Пока любое словацкое правительство было бы против антироссийских санкций, потому что в стране еще не решили вопрос замены топлива.
Мы еще пользуемся российским топливом,
– объяснил Дулеба.
Кроме этого пункта, Словакия в целом имеет проукраинскую позицию. Но это не значит, что она будет оставаться неизменной.