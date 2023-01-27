Об этом 24 Каналу рассказал бывший командир израильского отряда спецназовцев, который сейчас воюет в Украине, Денис Десятник. Россияне обладают огромным человеческим ресурсом, который они не берегут и не считаются с колоссальными потерями.

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Десятник подчеркнул: "Соледар оккупанты фактически не взяли, наши войска тактически отступили для перегруппировки".

Это решение было принято командованием. И это не означает, что украинская армия отдает россиянам города или прифронтовые территории.

Мы отступаем, чтобы перебазироваться. Где-то отступаем, потому что мы бережем своих людей, в отличие от окукупантов, которым все равно на человеческий ресурс. Они телами забрасывают наши позиции, не жалея людей,

– добавил военный.

Он убежден, что украинское войско перегруппируется, подготовит контрнаступление и заберет эти территории обратно.

Десятник об отходе из Соледара: смотреть видео

Кто воюет вблизи Соледара

Среди "вагнеровцев", заметил Десятник, есть некоторые неплохие бойцы. Речь идет о кадровых военных, которые пришли в частную военную компанию. За их плечами много военных точек. Однако среди ЧВК "Вагнер" есть и неопытные заключенные.

Сейчас в ЧВК "Вагнер" набирают кого угодно, лишь бы шли служить,

– подчеркнул боец.

Он добавил, что россияне не учитывают огромные потери. В Украине же, к счастью, таких потерь нет, потому что при необходимости ВСУ могут отступить, чтобы сохранить жизнь бойцов.

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