Про це 24 Каналу розповів колишній командир ізраїльського загону спецпризначенців, який зараз воює в Україні Денис Десятник. Росіяни мають величезний людський ресурс, який вони не бережуть і не рахуються з колосальним втратами.

Читайте також У ЗСУ пояснили необхідність вивести війська з Соледара

Десятник наголосив: "Соледар окупанти фактично не взяли, наші війська тактично відступили для перегрупування".

Це рішення було ухвалене командуванням. І воно не означає, що українська армія віддає росіянам міста чи прифронтові території.

Ми відступаємо, аби перебазуватися. Десь відступаємо, бо ми бережемо своїх людей, на відміну від окупантів, яким все одно на людський ресурс. Вони тілами закидають наші позиції, не шкодуючи людей,

– додав військовий.

Він переконаний, що українське військо перегрупується, підготує контрнаступ і забере ці території назад.

Десятник про відхід із Соледара: дивитись відео

Хто воює поблизу Соледара

Серед "вагнерівців", зауважив Десятник, є деякі непогані бійці. Мовиться про кадрових військових, які прийшли у приватну військову компанію. За їхніми плечима багато воєнних точок. Однак серед ПВК "Вагнер" є і недосвідчені ув'язнені.

Зараз у ПВК "Вагнер" набирають кого завгодно, аби лише йшли служити,

– підкреслив боєць.

Він додав, що росіяни не зважають на величезні втрати. Натомість в Україні, на щастя, таких втрат немає, бо при потребі ЗСУ можуть відступити, аби зберегти життя бійців.

Ситуація поблизу Соледара: останнє