Орбан уже разволновался: венгерская оппозиция должна действовать, чтобы получить власть

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно отмечается наглыми заявлениями по Украине. Но сейчас его начинает поджимать тамошняя оппозиция.

Об этом 24 Канала рассказал глава венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа, заметив, что Орбан оказался в достаточно тревожной для него ситуации. Оппозицию сейчас больше поддерживают, чем партию действующего премьер-министра.

К теме Зеленский напомнил Орбану, что НАТО не должно было расширяться на Венгрию

Что происходит в Венгрии

Как отметил Томпа, Орбан имеет сильнейшего за последние 15 лет конкурента. Это – Петер Мадяр с партией "Тиса". Согласно последним данным разных социологических опросов "Тиса" опережает партию Орбана "Фидес" на 6-7%. Но следует понимать, что парламентские выборы в Венгрии состоятся только в 2026 году.

Орбан вместе с "Фидесом" сейчас делает все возможное, чтобы дискредитировать своего конкурента. Однако у действующего премьера и своих проблем много. Недавно в его семье обнаружили незадекларированный замок времен Австро-Венгрии, который записан на его отца.

Это должно было ударить по поддержке Орбана. Но следует понимать, что у него есть свое устойчивое ядро поддержки.

У него есть свои "ядерные" избиратели. Это где-то 2 миллиона человек. Преимущественно провинция, разные маргиналы и недальновидные люди. Он скупил пенсионеров. Сегодня пенсия в Венгрии иногда выше, чем зарплата инженера, врача или учителя,

– отметил Томпа.

В оппозиции будут шансы на победу на следующих парламентских выборах. Но важно "мобилизовать" вокруг себя молодежь и интеллигенцию.

Напомним, недавно Орбан нагло заявил, что "Украина или то, что от нее останется" будет буферной зоной между НАТО и Россией. Также он намекнул, что будет мешать Украине вступить в ЕС.