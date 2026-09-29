Ситуация не такая критическая, как была, – командир 1-го ОШП рассказал о боях на Запорожье

Ситуация на Запорожском направлении изменилась за последние два месяца. Положение улучшилось, но боевые действия не прекращаются.

Об этом в эфире 24 Канала заявил командир 1-го ОШП имени Дмитрия Коцюбайла Дмитрий "Перун" Филатов. По его словам, если сравнивать июль и сентябрь, то ситуация изменилась. Теперь она не такая критическая, как была раньше.

Что изменилось на этом участке фронта?

Как подчеркнул Филатов, враг перенес внимание на Добропольское направление Донецкой области. Оккупанты усилили давление на этом участке фронта накануне наступления холодов.

С чем это связано? Прежде всего, Покровск находится под контролем противника. Он может зимой на него спираться. Это обширная урбанизированная зона, расположенная на относительной высоте и позволяющая скрывать большой объем личного состава,

– отметил военный.

Военный рассказал о боях на Запорожье: смотрите видео 24 Канала

На Запорожском направлении нет такой плотной застройки. Соответственно, россияне концентрируют на этом участке подразделения спецназа. Пока они действуют не слишком активно. Но с наступлением холодов военные ожидают усиления атак.

В целом, с ухудшением погодных условий противник будет проводить на Запорожском направлении в основном отвлекающие действия,

– отметил "Перун".

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Добавим, что в Институте изучения войны сообщали, что Россия может попытаться продвинуться вперед через высохшее Каховское водохранилище. Однако на самом деле это маловероятный сценарий. Хотя некоторые ДРГ пытались там продвигаться, но без успеха.