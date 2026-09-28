Как сообщил корреспондент 24 Канала из Запорожья, в последние дни появилось много информации о таком сценарии. На территории бывшего Каховского водохранилища действительно сейчас вырос молодой лес. И теоретически противник может рассматривать такой вариант наступления, но не все так просто.

Возможно ли наступление со стороны водохранилища?

По словам корреспондента, еще с весны россияне пытались проложить себе пути через Каховское водохранилище. Однако пройти через него – непростая задача. Поэтому вряд ли здесь может идти речь о массированном наступлении.

Там все настолько густо разрослось, что приходится фактически продираться и прорубать себе путь, чтобы хоть как-то приблизиться к украинским позициям. Это серьезно замедляет продвижение этих небольших групп. Их фиксируют дроны с тепловизорами быстрее, чем те куда-то дойдут,

– отметил корреспондент.

Какова ситуация на Запорожье: смотрите видео 24 Канала

Уже даже были случаи, когда диверсионные группы оккупантов удерживали здание в поселке Приморское. В то же время их быстро "выкурили".

Судьба этих ДРГ сомнительна. Боеприпасов у них надолго не хватит. Существенного ущерба они нанести не могут. Процент их обнаружения очень высок. Однако местное начальство так и гонит их на гибель,

– подытожил корреспондент из Запорожья.

Добавим, что 28 сентября под ударом оказалось предприятие Укрзализныци в Запорожье. В результате атаки сообщалось о 13 раненых. Среди них трое получили тяжелые травмы, но критической угрозы для жизни нет.