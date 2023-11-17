Десятки случаев: на оккупированных территориях командиры расстреливают своих подчиненных
Российские оккупанты продолжают самоуничтожаться. В частности, в Бердянске командир расстрелял своего подчиненного, только что вернувшегося с передовой, за то, что тот его "оскорбил".
Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов прокомментировал этот инцидент 24 Каналу. По его словам, таких случаев однозначно больше, но их скрывают.
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"Эта история вышла на поверхность. Я уверен в том, что их десятки происходит. <...> Просто их максимально умалчивают", – отметил Дудукалов.
Поскольку многие воюющие против Украины россияне составляют маргинальную часть общества, их власти абсолютно безразличны их судьбы.
Оккупантам становится все труднее
Россияне в своих пабликах и чатах активно жалуются, что у них нет оружия, снаряжения и даже еды. Так что в их рядах растет дезертирство – не только отдельных бойцов, но и целых подразделений.
На каком там уровне дезертирство и другие случаи – вообще никто не знает, не может себе представить,
– констатировал Дудукалов.
Очевидно, такие настроения оккупанты имеют не только на Запорожье. Так, в Херсонской области россияне переодеваются в гражданское и пытаются попасть в эвакуационные автобусы, чтобы сбежать в любом направлении. Их выискивают, совершая подворовые обходы.
Ситуация на Запорожье: последние новости
- Российские оккупанты 16 ноября пытались штурмовать украинские позиции возле Новодаровки. Однако враг понес большие потери и был вынужден отойти.
- На Запорожской АЭС сохраняется напряженная ситуация. Стало известно, что из-за некомпетентности оккупантов и работников "Росатома" на атомной электронной станции произошло частичное выключение света.
- На оккупированных территориях, в частности в Запорожской области, продолжается скрытая мобилизация. В первую очередь забирают коллаборантов, потому что россияне им больше доверяют.