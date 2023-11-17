Десятки случаев: на оккупированных территориях командиры расстреливают своих подчиненных

Российские оккупанты продолжают самоуничтожаться. В частности, в Бердянске командир расстрелял своего подчиненного, только что вернувшегося с передовой, за то, что тот его "оскорбил".

Заместитель председателя Бердянского районного совета Виктор Дудукалов прокомментировал этот инцидент 24 Каналу. По его словам, таких случаев однозначно больше, но их скрывают.

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"Эта история вышла на поверхность. Я уверен в том, что их десятки происходит. <...> Просто их максимально умалчивают", – отметил Дудукалов.

Поскольку многие воюющие против Украины россияне составляют маргинальную часть общества, их власти абсолютно безразличны их судьбы.

Оккупантам становится все труднее

Россияне в своих пабликах и чатах активно жалуются, что у них нет оружия, снаряжения и даже еды. Так что в их рядах растет дезертирство – не только отдельных бойцов, но и целых подразделений.

На каком там уровне дезертирство и другие случаи – вообще никто не знает, не может себе представить,

– констатировал Дудукалов.

Очевидно, такие настроения оккупанты имеют не только на Запорожье. Так, в Херсонской области россияне переодеваются в гражданское и пытаются попасть в эвакуационные автобусы, чтобы сбежать в любом направлении. Их выискивают, совершая подворовые обходы.

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