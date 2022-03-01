Ситуация вокруг Киева напряжена: враг собирается наступать с Полесья

Российские оккупанты продолжают планировать захват Киева. Они и дальше наращивают напряжение.

Захватчики уже спланировали территорию для наступления. Речь идет о Полесье.

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Планы оккупанта пока не имеют результата

С территории Полесья россияне продолжают попытки возобновить наступление в направление столицы. Пока заметна полная безрезультатность планов оккупировать столицу.

В одном из обращений Владимир Зеленский отмечал, что именно Киев является ключевой целью врага. Поэтому город находится под постоянной угрозой, которая, в частности, возможна с Полесья.

Заметим, что украинское Полесье охватывает только некоторые части украинских регионов. К примеру, северные районы Киевской и Хмельницкой областей. Также говорится о таких областях, как:

Ровненская и Волынская (за исключением крайних южных частей);

Житомирская (кроме южных районов).

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