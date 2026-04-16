Силы обороны восстановили контроль над частью улиц Волчанска, - 57-я бригада

Бойцы 57-й отдельной мотопехотной бригады имени кошевого атамана Костя Гордиенко вернули под контроль часть улиц в Волчанске, которые оккупировал враг. В то же время спецбатальон Шквал ликвидировал российскую пехоту.

Об этом командир роты 57-й бригады Олег Крыжановский рассказал в эфире Общественного.

Какая ситуация сейчас в Волчанске?

Усилиями спецбатальона Шквал 57-й бригады было ликвидировано большое количество инфильтрированной пехоты россиян, что сильно сказалось на темпах их продвижения. Среди успешных операций можно назвать безопасную замену личного состава на поле боя. Мы стараемся осуществлять замену военных на передовой, как можно чаще, если позволяет ситуация,

– сказал Крыжановский.