Про це командир роти 57-ї бригади Олег Крижанівський розповів у етері Суспільного.

Яка ситуація нині у Вовчанську?

Зусиллями спецбатальйону Шквал 57-ї бригади було ліквідовано велику кількість інфільтрованої піхоти росіян, що сильно позначилось на темпах їхнього просування. Серед успішних операцій також можна назвати безпечну заміну особового складу на полі бою. Ми намагаємось здійснювати заміну військових на передовій, якомога частіше, якщо дозволяє ситуація,

– сказав Крижанівський.

За словами військового, станом на квітень 2026 року СОУ змогли стабілізувати ситуацію у Вовчанську та лісових масивах на захід від міста. Це сталось завдяки облаштуванню додаткових рубежів оборони та формуванню багаторівневої системи стримування.

Водночас ворожі підрозділи продовжують здійснювати спроби проникнення малими групами.

