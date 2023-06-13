Из 26 боестолкновений 14 пришлись именно на него. Об этом 24 каналу сказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.
К теме Враг двигается на Марьинку, однако ВСУ отбивают все атаки: карта боевых действий 13 июня
Марьинка имеет для россиян сакральное значение. Они не могут принять этот населенный пункт с 2014 года.
Кроме того, Марьинка имеет стратегическое значение. Это точка, завладев которой, как думает враг, открываются дороги к нашим тылам. Речь идет об Угледаре и так далее,
– заметил Шершень.
Самый горячий участок фронта
По словам спикера, сейчас Марьинка является самой горячей точкой на Донбассе. Известно, что туда перебросили кадыровцев из отряда "Восток-Ахмат" для усиления регулярных частей российской армии и взамен новообразованному "Шторм Z".
В Минобороны сообщили, что в Марьинке продолжаются ожесточенные бои. ВСУ там мощно стоят, однако за этим кроются ежедневные бои, артиллерийские обстрелы и применение вражеской авиации.
Аналитики ISW отмечают, что вооруженные группировки страны-агрессора спорят, кто больше контролирует город. Интересный подход, ведь населенный пункт еще не оккупирован, а они делят ответственность за успехи.
Последние потери врага
- "Вторая армия мира" продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. Так, только за минувшие сутки ВСУ уничтожили 470 российских солдат.
- С 24 февраля 2022 года погибли 216 650 оккупантов, которые пытались захватить украинские земли. При этом данные могут быть неточными, так как производить подсчеты в условиях ожесточенных боев очень сложно.
- Мощные и потери врага в технике. За последние сутки ликвидировано: 4 танка, 6 боевых бронированных машин, 20 артиллерийских систем, 1 средство ПВО, 1 вертолет, 2 БпЛА оперативно-тактического уровня, 2 единицы автомобильной техники и автоцистерн и единица специальной техники.