Из 26 боестолкновений 14 пришлись именно на него. Об этом 24 каналу сказал спикер Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень.

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Марьинка имеет для россиян сакральное значение. Они не могут принять этот населенный пункт с 2014 года.

Кроме того, Марьинка имеет стратегическое значение. Это точка, завладев которой, как думает враг, открываются дороги к нашим тылам. Речь идет об Угледаре и так далее,

– заметил Шершень.

Самый горячий участок фронта

По словам спикера, сейчас Марьинка является самой горячей точкой на Донбассе. Известно, что туда перебросили кадыровцев из отряда "Восток-Ахмат" для усиления регулярных частей российской армии и взамен новообразованному "Шторм Z".

В Минобороны сообщили, что в Марьинке продолжаются ожесточенные бои. ВСУ там мощно стоят, однако за этим кроются ежедневные бои, артиллерийские обстрелы и применение вражеской авиации.

Аналитики ISW отмечают, что вооруженные группировки страны-агрессора спорят, кто больше контролирует город. Интересный подход, ведь населенный пункт еще не оккупирован, а они делят ответственность за успехи.

Последние потери врага