ВСУ выбивают врага с тех позиций, на которых он планировал держать оборону, закрепляются на них и продолжают движение вперед. Об этом 24 Каналу рассказал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

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Все происходит именно по нашему сценарию. Мы твердо воплощаем планы, которые перед нами поставлены. Враг вынужден исключительно реагировать на наши действия и жалко пытаться удерживать свои позиции.

– акцентировал защитник.

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По словам Жорина, в основном в районе Бахмута встречаются регулярные части вооруженных сил и зеки в составе регулярных частей.

"Раньше одни зеки были перед нами, теперь другие", – заметил боец.

Известно, что в последние месяцы заключенные воевали исключительно в составе ППК "Вагнера", они были двигателем наступления врага. Но за все время их состав был существенно сокращен во время ожесточенных боев. Кроме того, внутри страны есть определенная гонка.

"В последнее время, месяц так точно, мы регулярно встречаем в боях представителей "Шторм Z". Это те же зеки, из тех же колоний, где набирали вагнеровцев. Но теперь им дают официально подписывать контракт с регулярными частями вооруженных сил России", – отметил он. Жорин.

Как отмечает военный, их будет становиться все больше. Создается впечатление, что минобороны России пытается "затереть" вагнеровцев и перетащить их под свой контроль.

"Вероятнее всего, в их планах – сократить количество вагнеровцев, увеличив количество контрактников в вооруженных силах. Однако как человеческий материал – это одно и то же", – подытожил экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

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