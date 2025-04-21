Об этом 24 Каналу рассказал пресофицер 24 отдельной механизированной бригады Иван Петричак, заметив, что российские оккупанты используют привычные схемы при штурмах, но в новой последовательности. Иногда бывают совсем странные атаки.

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Что известно о боях возле Часового Яра

Как рассказал военный, иногда российские оккупанты пытаются массированно заехать на технике в зону ответственности 24 ОМБр, чтобы как можно ближе высадить личный состав. В конце концов эта техника горит. Иногда идут атаки на мотоциклах и квадроциклах.

Когда солнечная погода, то удается издалека фиксировать перемещение техники. В этом случае враг отправляет на штурм малые пешие группы. Их уничтожаем в промышленных масштабах. Иногда они идут штурмовать пешком даже из Бахмута,

– рассказал военный.

24 отдельная механизированная бригада постоянно работает, чтобы увеличивать возможности выявления вражеских подразделений, которые выдвигаются в атаку. Эти группы удается успешно уничтожать.

Были случаи, когда оккупанты превращаются из обычных штурмовиков в водолазов. Ходили по рекам. Сидит оккупант в реке. Только видно нос и автомат. Они так погибают, приходя в Часов Яр. За почти год, что 24 бригада держит направление Часового Яра, этот участок стал оккупантам путем в ад,

– подчеркнул Петричак.

Недавно 24 ОМБр присоединилась к программе контрактов для 18-24 летних добровольцев. Новобранцы получают 1 миллион гривен за подписанный контракт. Также ежемесячная выплата составляет от 120 – до 190 тысяч гривен в месяц.

Также на базе бригады создаем батальон беспилотных роботизированных систем. Приглашаем пилотов FPV-дронов, наземных систем, ремонтников, программистов. Технологии не стоят на месте. Совершенствуем способы поражения противника,

– подчеркнул военный.

Добавим, пресофицер 24 отдельной механизированной бригады также рассказал, каким было так называемое "пасхальное перемирие". Враг продолжал штурмовать позиции Сил обороны Украины.