Александр Мусиенко, руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт рассказал 24 Каналу, что ситуация в направлении Часового Яра сложная и продолжаются ожесточенные бои. Он отметил, что у противника задача как можно быстрее захватить Часов Яр – высоты, с которых, по их мнению, будет легче развить наступательные действия.

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Ситуация в Донецкой области

Россия, по словам военного эксперта, часто ведет борьбу не за населенные пункты, а за высоты, где те расположены, чтобы иметь преимущество в ведении наступательных действий. Сейчас под угрозой Часов Яр и Угледар.

Я допускаю, что враг обновит наступательные действия (в Угледаре – 24 Канал). Им важно нас откуда вытеснить, потому что они боятся ударов по Волновахе, как только у нас будут возможности. Там будет очень большой железнодорожный узел в Крым,

– отметил Мусиенко.

Часов Яр – это выход на Константиновку, Славянск, Краматорск, поэтому враг бросает очень серьезные ресурсы на захват этой территории.

Обратите внимание! Российские войска получили задание от командования захватить Часов Яр до 9 мая.

Оборона Украины

Украинские силы держат под контролем численное превосходство врага. Как отметил Александр Мусиенко, для обороны позиций сейчас Украина направляет соответствующие средства. Лучше начала работать артиллерия, потому что появились возможности благодаря поставкам наших партнеров.

За последний месяц, к сожалению, у врага есть продвижение, есть определенные тактические успехи. Но это присуще наступательной кампании, ведь у российских войск инициатива, они ведут наступательные действия, не считая потери,

– подчеркнул Мусиенко.

Что происходит в направлении Часового Яра: смотрите на карте

Он также добавил, что это не означает, что российским войскам удалось прорвать нашу линию фронта. Украинская армия пытается стабилизировать ситуацию и не давать врагу развивать значительный темп наступления.

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